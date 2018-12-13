Порошенко назвав головний страх Путіна в Україні

Порошенко та Домбровскіс обговорили проведення реформ в Україні та підтримку Євросоюзом євроатлантичного напрямку розвитку нашої країни.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Москва боїться єдності та солідарності міжнародної спільноти з Україною у протидії російській агресії та боротьбі із захисту територіальної цілісності нашої держави.

Як передає прес-служба глави Української держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

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Порошенко та Домбровскіс обговорили проведення реформ в Україні та підтримку Євросоюзом євроатлантичного напрямку розвитку нашої країни.

Крім того, глава Української держави зазначив, що Росія боїться єдності та солідарності світу з Україною у протидії російській агресії та боротьбі із захисту нашої незалежності, територіальної цілісності.

«Для Путіна є нестерпним європейський успіх України. Це додаткова мотивація для нас бути більш рішучими в реформах, поверненні України в сім’ю європейських народів. Ми дуже цінуємо позицію Європейської комісії, віце-президента про те, що двері для України мають залишатись відкритими», - наголосив Порошенко.

Президент подякував за рішення про надання чергового траншу макрофінансової допомоги Україні.

«Це символізує підтримку України у важкі часи і сприятиме фінансовій стабільності. Це, а також майбутнє рішення МВФ, забезпечить додаткову впевненість інвесторам, які планують прийти в Україну», - сказав він.

«Це є визнанням прогресу України на шляху європейських трансформацій. Хочу підтвердити, що ми важко працюємо, щоб це відбулось. Ми виконали всі 6 умов з реформ для виділення першого траншу. Після оціночної місії, ЄС прийняв це рішення. Сьогодні ми обговорили наступні кроки, необхідні для другого траншу», - також наголосив Порошенко.

Глава держави повідомив, що під час переговорів обговорювалось питання імплементації Угоди про Асоціацію, що є потужним стимулом реформ.

«Україна рішуче налаштована просуватись далі в контексті порядку денного реформ. Як глава держави, я повністю відданий цій програмі реформ. Я пишаюсь бути лідером реформ і ми робимо все можливе, щоб впровадити їх якнайкраще», - сказав президент.

Порошенко також зазначив, що настав час встановити нові прагматичні цілі в стосунках між ЄС та Україною.

«За останній місяць, Україна висунула конкретні пропозиції щодо поглиблення секторальної співпраці в сферах цифрового ринку, енергетичного ринку, юстиції, свободи та безпеки. Ми віримо, що це можливо і розраховуємо на підтримку наших партнерів, бо успіх України – це успіх всього ЄС, всієї європейської родини», - додав президент.