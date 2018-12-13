Порошенко очікує на допомогу НАТО в посиленні кіберзахисту виборчої інфраструктури України

За його словами, Україна вітає заплановану більш активну співпрацю з НАТО у рамках спільних військових навчань та навчальних програм для української армії.

Президент України Петро Порошенко очікує на запровадження проекту НАТО, спрямованого на посилення кіберзахисту виборчої інфраструктури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав під час спільної з генеральним секретарем Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції у Брюсселі.

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«Радий, що ми маємо значний прогрес у нашій практичній співпраці з НАТО, яка поглиблюється в різних сферах. Ми високо цінуємо зобов'язання країн-союзників щодо посилення співпраці з Україною», - сказав президент.

За його словами, українська сторона вітає заплановану більш активну співпрацю з НАТО у рамках спільних військових навчань і навчальних програм для української армії, а також очікує посилення подальшої співпраці з НАТО в рамках проектів, що здійснюються в рамках цільових фондів Альянсу для України.

Як сказав Порошенко, Україна вдячна за допомогу НАТО у створенні безпечних засобів супутникового зв'язку. «За підтримки НАТО ми досягли значного прогресу у розвитку українського потенціалу кібербезпеки, що також у пріоритеті нашої співпраці. Очікуємо започаткування нового проекту, спрямованого на посилення кіберзахисту виборчої інфраструктури України. Мова йде про інформаційну систему», - повідомив він.

Президент подякував союзникам за підтримку в реалізації програми реформ, яка допомагає Україні зміцнювати власні оборонні можливості. «Досягнення стандартів НАТО та повна взаємосумісність з Альянсом є основними завданнями реформування галузі безпеки та оборони України», - зауважив він.

Порошенко нагадав, що Україна має намір закріпити в Конституції стратегічний курс на повноцінне членство в НАТО та Євросоюзі.

Я сказав глава держави, Україна цінує позицію партнерів по Альянсу про відкриті двері. «Це має гарантувати незворотність нашого євроатлантичного курсу та надасть союзникам більше довіри до України», - заявив Порошенко.

За його словами, попри триваючу російську агресію цього року Україні вдалося збільшити свою участь в операції з «рішучої підтримки» (Resolute Support Mission). «Участь України в місіях та операціях під проводом НАТО демонструє нашу рішучість та здатність сприяти євроатлантичній безпеці», - сказав він.

«Сьогодні саме в Україні вирішується майбутнє трансатлантичної безпеки і стабільності. Підтримка України, у тому числі в боротьбі з агресією Росії, є найкращою інвестицією в безпеку вільного світу», - наголосив Порошенко.