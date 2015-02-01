Чалий: мирний процес під загрозою через ультимативні вимоги бойовиків

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. «Вони висунули ультимативні вимоги. Хотіли залякати. Спробували розіграти спектакль, що Київ зриває переговори, роботу тристоронньої контактної групи. Не вдалося! Професійна робота українських представників у Мінську, десятки телефонних контактів, постійна узгоджена робота і координація не дали шансів», - написав Валерій Чалий.

Читайте такожПєсков: Кремлю потрібен час, щоб оцінити переговори в МінськуПри цьому він підкреслив, що мирний процес під загрозою, тому що представники бойовиків провокують українську сторону.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 січня, в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників бойовиків.

Після зустрічі, яка тривала чотири з половиною години, екс-президент України Леонід Кучма, російський посол в Україні Михайло Зурабов і представник головуючої в ОБСЄ Сербії Хайді Тальявіні покинули будівлю «Дипсервис-хол» у столиці Білорусі і поїхали в мінський аеропорт. Після них в аеропорт вирушили представники бойовиків - Денис Пушилін і Владислав Дейнега.

Про результати переговорів нічого не повідомлялося.