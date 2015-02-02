Офіційним представником України в контактній групі є Кучма – документ
15:06, 02 лютого 2015Політика
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Екс-президент України Леонід Кучма є офіційним представником України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Кучма є офіційним представником України в контактній групі / УНІАН
Про це свідчить розпорядження Президента України Петра Порошенка, що оприлюднила "Українська правда".
Читайте такожЗахарченко заявив, що переговорів у Мінську не буде, поки Україну на них представляє Кучма"Уповноважити президента України 1994-2005 роках Кучму Леоніда Даниловича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях за участю України, Спеціального представника діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та представника РФ – надзвичайного і повноважного посла РФ в Україні М. Ю. Зурабова", - йдеться в розпорядженні президента.
Українська правда
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