Офіційним представником України в контактній групі є Кучма – документ

Про це свідчить розпорядження Президента України Петра Порошенка, що оприлюднила "Українська правда".

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