Україна і Росія у стані неоголошеної війни - Баррозу

З черговим етапом активізації бойових дій на сході України напруженість між Росією і Євросоюзом може перерости у велику кризу континентального масштабу. Про це пише журналіст швейцарської газети "Le Temps" за підсумками інтерв'ю з Баррозу, пише "ІноПреса".

Голова Єврокомісії в 2004-2014 роках Жозе Мануель Баррозу після двох десятків ділових зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним пропонує своє бачення майбутніх відносин Росії та України.

"Це стан неоголошеної війни. Це очевидно. Українська влада досі говорить про агресію", - так відповів португалець на питання про те, як описати стан відносин між РФ і Україною.

"Правда полягає в тому, що російський президент проти всякої очевидності стверджує, що не має до цього стосунку. Я зустрічався з ним близько 20 разів, останній раз у жовтні (2014) в Мілані. Іноді він говорить, що хотів би грати роль посередника між українським урядом і російськими сепаратистами. Але це абсолютно не відповідає дійсності. Хто озброює сепаратистів? Хто їх підтримує політично, морально, фінансово й у військовому плані? У цьому регіоні більше російської зброї, ніж це було до того, як був збитий цивільний літак "малайзійських авіаліній", - сказав Баррозу.

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При цьому політик упевнений, що зараз перед дипломатами стоїть завдання будь-якими способами не допустити розповзання неоголошеної війни на весь Старий Світ. "Я сподіваюся, що цього вдасться уникнути", - передає його слова ІноПреса. Баррозу також додав, що Європа не зацікавлена у створенні проблем із Росією.

На його думку, ЄС від початку агресії Росії в Україні повинен був негайно реагувати на окупацію Криму. "Велика країна анексує частину меншої за розміром країни. Це абсолютне порушення міжнародного права. Європа могла зробити вигляд, що нічого не бачить. Але це могло б підштовхнути до нових авантюр такого ж роду і створити більш серйозну ситуацію", - сказав колишній європейський керівник.

Відповідаючи на питання про те, чи не підштовхнула Європа Путіна до злочину, як вважають багато в самій же Європі, Жозе Мануель Баррозу сказав: "Ні, необхідно відновити події. Україна при різних урядах просила про прийом в ЄС. Сам Путін говорив, що він не проти такого приєднання ... Європа нічого не провокувала. Ми самі сказали українцям: ви ще не готові ".

ЄС погодився підписати договір про асоціацію, щоб Україна отримала доступ до європейського ринку. "Уряд Януковича парафував угоду. Ніхто їх не змушував. Але потім, під тиском з боку росіян, вони не підписали документ, що спровокувало повстання. Це російська пропаганда намагається сьогодні закріпити ідею про те, що існує змова Заходу з метою дестабілізувати Росію. Що стосується Європи, це абсолютне безумство! цього ніколи не було. ми ніяк не зацікавлені в цьому. Навпаки, ми зацікавлені в стабільній Росії. З чисто економічної точки зору, Росія для нас важливіша, ніж Україна. Відповідальність лежить на російській стороні, не слід йти на поводу у цієї пропаганди, яка, слід зазначити, проводиться дуже професійно і дуже наполегливо ".