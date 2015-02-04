У конфлікті на Донбасі винна РФ і бойовики, яких вона підтримує - Держдепартамент США

Про це заявила речниця Держдепаратменту США Джен Псакі, передає Радіо Свобода.

«Переважна більшість членів міжнародної спільноти вважає, що агресивні дії переважно йдуть з російського боку і з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Ми, як і раніше, закликаємо обидві сторони вжити заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення і взяти до уваги, що це є важливим чинником у цьому конфлікті», – наголосила речниця Держдепартаменту.

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що підтримувані Росією бойовики, найімовірніше, причетні до масової загибелі цивільних у Маріуполі 24 січня та Волновасі 13 січня. Внаслідок цих двох нападів загинула щонайменше 41 людина, понад 100 цивільних зазнали поранень, ідеться в оприлюдненому 3 лютого звіті правозахисників.

В ООН заявляють про збільшення кількості жертв конфлікту на сході України до 5358 людей. Як заявив верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Хуссейн, щонайменше 224 мирних жителі загинули, 545 були поранені внаслідок боїв, що активізувалися в останні три тижні січня.