Фінляндія виступила проти надання Україні військової допомоги

Таким чином він відреагував на заяву президента Естонії Томаса Гендріка Ільвеса про те, що Захід повинен допомогти Україні зброєю, пише «Європейська правда» з посиланням на фінську газету Kaleva.

На думку Стубба, необхідно "до кінця намагатися уникнути військового конфлікту".

Як вважає прем'єр Фінляндії, основним методом тиску на Росію повинні залишатися санкції.

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Окрім того, Стубб підкреслив, що замість військової допомоги, Україні можна допомогти за рахунок фінансів, які могли б надійти від ЄС чи МВФ.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Томас Хендрік Ільвес під час дискусії з першим віце-президентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом в Талліннському університеті висловив думку, що Україні потрібно допомогти зброєю.