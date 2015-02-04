Ініціатором переходу на закордонні паспорти при перетині кордону була Росія (документ)

Це випливає з дипломатичних нот від імені російського МЗС, які опублікувала Українська правда.

Так, МЗС Росії надіслав ще у квітні 2013 року пропозицію про проведення у третьому кварталі консультацій "з метою напрацювання правових механізмів переходу до 2015 року на режим взаємних поїздок громадян за закордонними паспортами". Нота датована 25 квітня 2013 року.

Ще один документ, який має "Українська правда", це нота від 15 липня 2013 року. У ній російський МЗС, посилаючись на попередню вказану ноту, виступає ініціатором проведення консультацій між МЗС "з метою напрацювання правових механізмів переходу до 2015 року на режим взаємних поїздок громадян за закордонними паспортами".

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Як відомо, тепер російський МЗС висловлює невдоволення введеним Києвом новим режимом перетину кордону, що зобов'язує росіян в'їжджати в Україну лише за закордонними паспортами.

Раніше Кабмін прийняв рішення, згідно з яким з 1 березня громадяни Росії зможуть в'їжджати в Україну лише за закордонними паспортами.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде вводити стосовно українців аналогічні заходи, хоча з більшістю країн СНД режим в'їзду за закордонними паспортами буде введений. Перед цим Кремль навіть продовжив термін перебування українців призовного віку в Росії, щоб дати їм можливість ухилятися від мобілізації в Україні.

Росія ввела вїзд за закордонними паспортами для громадян Узбекистану, Таджикистану й деяких інших країн СНД. За заявою Росії, для України було зроблено виняток.