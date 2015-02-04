У Німеччині заявляють, що надання Україні зброї може погіршити ситуацію на Донбасі
МЗС Німеччини підкреслив, що конфлікт не може бути врегульований військовим способом.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вважає, що надання західними країнами Україні зброї може погіршити ситуацію на Донбасі.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ ФРН з посиланням на інтерв'ю Штайнмайєра виданню Nürnberger Nachrichten.
Зокрема, німецький міністр відзначив, що вже більше року він намагається з партнерами зробити все, щоб врегулювати конфлікт на сході України.
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"Після всього того, що ми пережили останнім часом, я впевнений, що цей конфлікт у жодному разі не може бути врегульовано у воєнний спосіб, якщо ми хочемо підтримувати територіальну цілісність України", - наголосив Штайнмайєр.
Разом з тим, за його словами, ніхто не приховує, що вже було багато невдач у тих зусиллях, які були покликані розв'язати ситуацію на сході України, яка зараз є вкрай небезпечною.
На переконання Штайнмайєра, "сподіватися, що більше зброї допоможе урегулювати конфлікт, є свідченням повного ігнорування реальності на сході України. У найгіршому випадку це може в подальшому призвести до продовження і так вже дуже насильницького конфлікту", - зазначив глава німецького зовнішньополітичного відомства.