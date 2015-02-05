Спільна заява Порошенка та Керрі (наживо)

Керрі прибув сьогодні з візитом до Києва.

Станом на 14:30 трансляція ще не почалася через проблеми Першого національного з сигналом.

Пряма трансляція на Першому національному (подію завершено о 15:15)

Також сьогодні відбудеться зустріч Джона Керрі та Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, по завершенні якої – о 17:00 – відбудеться їхній спільний брифінг, повідомляє Перший національний.