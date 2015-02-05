Маломуж: у керівництві ВСУ можуть бути десятки законспірованих агентів ФСБ

Таку заяву зробив колишній голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010) Микола Маломуж у коментарі виданню "Гордон". За його словами, агентура Росії діє в Україні на двох рівнях - стратегічному і низовому, у військах. "Є агентура стратегічного рівня, про наявність якої ми можемо судити з того, як здали Крим і які у нас втрати. Ця агентура до сих пір в повній мірі не виявлена СБУ, оскільки у СБУ немає достатніх можливостей для цього. Те, що ми маємо такі тяжкі наслідки - це ще й недопрацювання контррозвідки, яка повинна була провести більш ефективну роботу", - вважає Микола Маломуж.

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"На нижчому рівні є офіцери, які не видавали себе до певного моменту, але зараз цей період настав. Зараз йде активізація планів противника і формування потужної агентурної мережі у військах для дезорганізації нашої роботи, одержання системної інформації, визначення засобів та цілей наших Збройних сил. Також йде робота з визначення наших планів силових операцій і виявлення наших вогневих точок. Це комплексні заходи", - зазначив він.

"Через цих агентів, в тому числі і через технічну розвідку, у нас було дуже багато проблем, особливо тоді, коли наші частини приходили на допомогу, але за рахунок видачі інформації про наші стратегічні плани противник завдавав контрудари", - зазначив Микола Маломуж.

"Супротивнику вдавалося з'ясовувати інформацію на стратегічному рівні про наші плани і наміри, отримувати інформацію про те, що відбувається у нас на фронті, і що ми отримаємо по лінії наших партнерів з боку НАТО та США. Все це стратегічна інформація, яку можуть добути тільки люди відповідного рівня", - заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

"Якщо ми говоримо про центральні військові структури, то мова може йти про кілька десятків людей, які глибоко законспіровані. Їх потрібно виявляти з допомогою комплексних заходів. З кожним офіцером можна під виглядом кадрової роботи провести перевірку на детекторі брехні. Це один з профілактичних, але ефективних заходів щодо виявлення таких осіб. Це величезна агентурна і технічна робота", - зазначив Микола Маломуж.

"В даний момент такої ефективної роботи немає. У нас є тільки окремі моменти, і вони трохи примітивні. Наприклад, був виявлений підполковник, який провокував людей на масові виступи. Але цілком можливо, що він був лише легкою метою, що лежить на поверхні і відволікає, адже інші агенти глибоко законспіровані. Така агентура, як цей підполковник, є, але вона дуже легкодоступна і нею можуть легко жертвувати. Такі люди є, і не тільки серед офіцерів, є вони і в Одесі, і в Харкові, і дуже часто вони працюють як на ідейній, так і на фінансовій основі", - додав Микола Маломуж.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого СБУ заарештувала підполковника Генштабу ЗСУ, якого підозрюють в організації провокацій і зборі секретної інформації для передачі в РФ.