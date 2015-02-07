У Порошенка заявили, що ніякого "плану Путіна" Меркель та Олланд до Києва не привозили

Під час переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Франції Франсуа Олландом і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель не було ніякого тиску у питанніврегулювання конфлікту на Донбасі, заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий.

"Насправді, не має визначати майбутнє України хтось ззовні. Ніякого тиску з боку європейців на нас не було. Такі побоювання були, але не у нас. Це обговорювалося експертами", - сказав він в ефірі одного з телеканалів, передає ТСН.

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За словами заступника глави АПУ, навпаки, учасники переговорів напрацьовували єдину позицію щодо врегулювання ситуації на основі Мінських домовленостей, конкретні кроки виходу на результат, припинення вогню, виведення важкої артилерії та політичне рішення.

"Зустріч показала, що ми можемо зараз чітко говорити з нашими партнерами про єдину позицію. Власне, з цією позицією вони і поїхали до Москви до четвертої сторони "нормандського формату", - констатував чиновник.

"Ніякого обговорення федералізації і того, що зараз в зарубіжній пресі прозвучало, немає. Метою було узгодити позиції напередодні візиту канцлера Меркель та президента Олланда до Москви, - сказав він і додав, - Ніякого документа, так званого "плану Путіна", для обговорення вони не привозили".

Заступник глави АПУ підкреслив, що основна вимога переговорів останніх днів - виконання Москвою зобов'язань, які вона взяла на себе у вересні 2014 року.

"Мова йде про виконання вже досягнутих домовленостей, де є підпис РФ і є підпис європейців і гарантії, які дають можливість для врегулювання. Все на столі, треба тільки вийти на рішення", - сказав він.

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Валерій Чалий також зазначив, що і надалі залишається прихильником політичного, мирного врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважає "дипломатичні зусилля саме тим шляхом, який може вивести на рішення".

У той же час він висловив переконання, що Україна повинна мати сильну оборону.

"Я згоден з тим, що дипломатичний формат повинен поєднуватися з сильною внутрішньою консолідацією, економічними рішеннями та потужною здатністю захищати країну. Інакше успіху дипломатів не буде", - резюмував заступник глави АПУ.