Україна готує поетапний план повернення Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд минулого тижня створив центральний орган виконавчої влади щодо переселенців з Криму. Ми ведемо активний діалог і разом з Джемілєвим (Мустафою Джемілєвим, народним депутатом України - УНІАН) готуємо поетапний план, як повертати Крим назад», - сказав Яценюк.

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Раніше Яценюк анонсував розгляд у парламенті законопроектів про запровадження санкцій і кримінального переслідування осіб і компаній, зокрема тих, що підтримують анексію Криму Російською Федерацією.

Наприкінці липня уряд ініціював створення спеціального фонду в обсязі 7 млрд грн для вирішення питань переселенців з Криму і сходу країни.