Україна готує поетапний план повернення Криму
Кабінет міністрів України готує поетапний план повернення Автономної Республіки Крим до складу України і веде активні консультації з кримськотатарською громадськістю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Уряд минулого тижня створив центральний орган виконавчої влади щодо переселенців з Криму. Ми ведемо активний діалог і разом з Джемілєвим (Мустафою Джемілєвим, народним депутатом України - УНІАН) готуємо поетапний план, як повертати Крим назад», - сказав Яценюк.
Читайте такожДжемілєв: закон про статус кримських татар міг допомогти боротися з окупацією Криму
Раніше Яценюк анонсував розгляд у парламенті законопроектів про запровадження санкцій і кримінального переслідування осіб і компаній, зокрема тих, що підтримують анексію Криму Російською Федерацією.
Наприкінці липня уряд ініціював створення спеціального фонду в обсязі 7 млрд грн для вирішення питань переселенців з Криму і сходу країни.