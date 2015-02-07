У Мюнхені почалися тристоронні переговори Порошенка, Меркель та Байдена (фото)

У Мюнхені почалися тристоронні переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та віце-президента США Джо Байдена.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Твіттері.

"У Мюнхені почалися тристоронні переговори Порошенка, Меркель і Байдена", - написав він.

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Також Цеголко повідомив, що Порошенко провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як відомо, президент України перебуває у Мюнхені, де візьме участь у конференції з питань безпеки та проведе низку дво- і тристоронніх зустрічей.