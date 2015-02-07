Генсек НАТО після зустрічі з Лавровим: наші позиції щодо кризи в Україні розходяться

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг назвав на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим останні рішення щодо розширенню військових можливостей альянсу "суто оборонними". Переговори відбулися в рамках щорічної Мюнхенській конференції з безпеки, пише ТАСС.

"Ми домовилися підтримувати канали для діалогу з Росією відкритими. Я пояснив всі наші заходи як оборонні", - цитує Столтенберга прес-служба альянсу.

Йенс Столтенберг заявив, що позиції Росії і НАТО щодо кризи в Україні розходяться, альянс покладає відповідальність на Росію.

"Позиції Росії і НАТО щодо кризи в Україні розходяться. Я підкреслив відповідальність Росії", - поширила прес-служба альянсу слова Столтенберга.

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5 лютого на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі було прийнято рішення збільшити чисельність Сил реагування з 13 тис. до 30 тис. осіб і створити в їхньому складі Передову групу у вигляді бригади чисельністю 5 тис. осіб, посилену морськими і повітряними підрозділами, а також спецвійськами. Ці сили в умовах криз повинні бути готові до розгортання протягом 48 годин.

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Крім того, НАТО оголосила про створення шести командних центрів в країнах Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії для сприяння у розгортанні підкріплень "у разі необхідності".