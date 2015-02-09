Рада розгляне звернення до США про надання військової допомоги та статусу союзника

11:29, 09 лютого 2015
Політика
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Верховна Рада повинна розглянути проект постанови про звернення до Конгресу США щодо прискорення надання Україні повноцінної військової допомоги і статусу особливого союзника.

uk.wikipedia.org
 

Проектом порядку денного роботи парламенту на цей тиждень передбачено також, зокрема, розгляд у четвер, 12 лютого, законопроекту про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).

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У п'ятницю, 13 лютого, депутати розглянуть законопроекти, що стосуються автоматичної добровільної відмови від громадянства України  та підстав для припинення громадянства.

Серед інших питань, зокрема у вівторок, 10 лютого, будуть розглядатися зміни в Бюджетний кодекс і питання про статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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