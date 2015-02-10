Донецька ОДА: внаслідок обстрілу Краматорська загинули вісім мешканців міста, 63 поранено, з них 5 дітей

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра Кіхтенка.

За даними керівника регіону, серед поранених - 5 дітей та 32 військовослужбовці.

Кіхтенко зазначив, що ці дані ще можуть уточнюватися.

Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідківЯк повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.30 Краматорськ зазнав артилерійського обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненого з території, підконтрольної незаконним військовим формуванням.

Удар було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах центральної частини міста.

Кіхтенко повідомив, що з Горлівки по Краматорську бойовики випустили з РСЗВ «Смерч» 32 ракети.

Раніше народний депутат Ірина Геращенко повідомляла, що під час обстрілу загинули чотири військовослужбовці. Таким чином, загальна кількість загиблих сьогодні у Краматорську становить 12 осіб.