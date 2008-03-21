20-річна росіянка, наречена убитого нацбола, попросила притулку в Україні

08:04, 21 березня 2008
Політика
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Дівчина подала заяву

Учасниця опозиційних акцій і наречена убитого в кінці минулого року активіста ліквідованої НБП Юрія Червочкіна Анна Плосконосова попросила політичного притулку  в Україні, пише у п`ятницю газета "Коммерсант".

За словами 20-річної дівчини, у четвер вона, знаходячись в одному з українських міст, подала в міграційну службу України відповідну заяву.

Студентка Тульського державного університету є в Росії фигуранткою відразу двох кримінальних справ, уточнює видання. У рідній Тулі вона звинувачується в побитті замначальника міліції громадської безпеки Центрального району міста Ігоря Захарова під час демонстрації 7 листопада 2007 року (стаття 318 КК РФ "застосування насильства відносно представника влади). А в Калузі проти Плосконосової порушено кримінальну справу за нанесення на стіни будівель опозиційних гасел (стаття 214 КК РФ "вандалізм").

"Перший з цих процесів вже наближався до вироку, і я зрозуміла, що суд хоче дати мені реальний термін. Тому я прийняла рішення виїхати", — пояснила активістка ліквідованої партії.

Як нагадує Лента.ру, в 2008 році політичний притулок  в Україні одержали журналіст з Кемерова Олександр Косвінцев і інша активістка НБП Ольга Кудріна, яку звинувачували в хуліганстві і умисному псуванні майна. Крім того, в Україні знаходяться організатори "Маршу незгодних" в Самарі Михайло Ганган і Анастасія Курт-Аджієва.

Лідер підмосковних нацболов Юрій Червочкін був побитий невідомими напередодні московського "Маршу незгодних" і помер 10 грудня в НДІ імені Бурденко. Соратники активіста "Іншої Росії" покладають провину за його загибель на підмосковний УБОЗ. Червочкін не раз стверджував, що йому загрожували фізичною розправою. 

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