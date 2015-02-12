Опубліковане відео бійки Соболєва та Івченка в кулуарах Ради

Івченко виступав на брифінгу, а неподалік стояв Соболєв.

Коли Івченко завершив брифінг, Соболєв підійшов до нього і вдарив. Далі почалася серйозна бійка, внаслідок якої у Івченка з носа пішла кров, а у Соболєва була розбита губа. Їх розборонили охоронці.

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Протистояння між Івченком та Соболєвим сьогодні почалося ще у сесійній залі під час розгляду законопроекту, який стосувався земельних питань. За деякими даними, конфлікт між цими двома народними депутатами триває давно.

Коли між депутатами почалася суперечка у сесійній залі, і депутати почали вибігати з неї, голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву на 15 хвилин - до 13.15.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Гройсман хоче покарати Соболєва та Івченка за бійку у ВР позбавленням права участі у п'яти засіданнях.