Опубліковане відео бійки Соболєва та Івченка в кулуарах Ради
В інтернеті опубліковане відео сьогоднішньої бійки між нардепом від фракції "Батьківщина" Вадимом Івченко і нардепом від фракції "Самопоміч" Єгором Соболєвим.
Івченко виступав на брифінгу, а неподалік стояв Соболєв.
Коли Івченко завершив брифінг, Соболєв підійшов до нього і вдарив. Далі почалася серйозна бійка, внаслідок якої у Івченка з носа пішла кров, а у Соболєва була розбита губа. Їх розборонили охоронці.
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Протистояння між Івченком та Соболєвим сьогодні почалося ще у сесійній залі під час розгляду законопроекту, який стосувався земельних питань. За деякими даними, конфлікт між цими двома народними депутатами триває давно.
Коли між депутатами почалася суперечка у сесійній залі, і депутати почали вибігати з неї, голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву на 15 хвилин - до 13.15.
Раніше УНІАН також повідомляв, що Гройсман хоче покарати Соболєва та Івченка за бійку у ВР позбавленням права участі у п'яти засіданнях.