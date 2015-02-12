Гройсман хоче покарати Соболєва та Івченка за бійку у ВР позбавленням права участі в п'яти засіданнях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після поновлення засідання після перерви, оголошеної через бійку.

Гройсман нагадав, що в кулуарах відбулась жорстока бійка між депутатами і засудив їхню поведінку.

Він наголосив на необхідності ухвалення кодексу поведінки народних депутатів 8-го скликання, який має підписати кожен депутат.

Гройсман нагадав, що о 14.00 має початися планова перерва в засіданні ВР. Він закликав Регламентний комітет зібратися на засідання та розглянути питання щодо позбавлення права Івченка і Соболєва відвідувати 5 пленарних засідань парламенту.

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У даний час в сесійній залі триває дискусія з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, протистояння між Івченком і Соболєвим почалося в сесійній залі під час розгляду законопроекту, який стосувався земельних питань.

Коли між депутатами почалася суперечка у сесійній залі, і депутати почали вибігати з неї, голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву на 15 хвилин — до 13.15.

Пізніше в кулуарах Верховної Ради сталася бійка між Івченком в Соболєвим. Коли Івченко завершив брифінг, Соболєв підійшов до нього і вдарив. Далі почалася серйозна бійка, в результаті якої у Івченка з носа пішла кров, а в Соболєва була розбита губа. Їх розняли охоронці.