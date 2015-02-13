Оновлений оборонний бюлетень переданий на експертизу до Мін'юсту

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Перший заступник міністра оборони Іван Руснак взяв участь в експертній зустрічі нового Стратегічного оборонного бюлетеня. Він зазначив, що третя редакція бюлетеня готувалася з чітким розумінням необхідності створення в Україні сектору безпеки і оборони європейського зразка. Передбачено створення єдиної системи управління сектором безпеки, а також внесення низки важливих змін в оборонне законодавство. Зараз робота над стратегічним оборонним бюлетенем в основному завершена. Він погоджений із центральними органами виконавчої влади та поданий до Мін'юсту для проведення правової експертизи", - сказав Владислав Селезньов.

Він також додав, що бюлетень розроблений з урахуванням відмови від позаблокового статусу України та виходячи з європейського та євроатлантичного курсу нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2014 року представник Міноборони Вікторія Кушнір заявила про підготовку проекту нового Стратегічного оборонного бюлетеня, в якому визначено загрози для України у військовій сфері.