В Україні створять реєстр тих, хто ухиляється від мобілізації

Про це повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір. "В рамках четвертої хвилі мобілізації буде створено єдиний реєстр військовослужбовців. На даному етапі туди будуть вноситися ті, хто ухиляється від мобілізації", - сказала Вікторія Кушнір.

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За її словами, в подальшому цей реєстр буде переданий МВС та Генштабу Збройних сил, де буде проводитися робота щодо притягнення тих, хто ухиляється до відповідальності.

Загалом, за даними Міноборони, на сьогоднішній день про мобілізацію оповіщено 61 748 військовослужбовців або 71,7% від запланованої кількості.

Нагадаємо, 20 січня в Україні почалася перша у 2015 році хвиля мобілізації.