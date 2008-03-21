Довгий відкрив забрало, бо система може розвалитися в один момент

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ вважає, що рішення парламенту про призначення перевиборів у Києві може спричинити розвал системи місцевого самоврядування.

Про це йдеться у коментарі О.ДОВГОГО, переданому УНІАН прес-службою Київської міської ради.

За словами О.ДОВГОГО, Київ породив прецедент політичного відсторонення мера без будь-якої правової бази.

«На черзі - Харків, Суми, Миколаїв. Там теж вже заявляють про міські перевибори. Місцеве самоврядування під загрозою. Ми можемо зіштовхнутися з ефектом карточного будиночка, коли система місцевого самоврядування розвалиться в один момент», - вважає секретар Київради.

Водночас він наголосив, що столична влада виграє вибори, бо зробила досить багато для киян.

«Ми переконані, що курс, який ми проводили, був абсолютно правильним. Справді, не все вдавалося відразу, але на сьогоднішній день ми створили основу, щоб через декілька років Київ став комфортним європейським містом. І сьогодні ми не маємо права «спасувати» перед авантюристами», - зазначив О.ДОВГИЙ.

«Нам є з чим іти до наших виборців. Ми, на відміну від парламентських змовників, відкриті для людей, ніколи не ховалися і не будемо ховатися від них, - наголосив він. - Можна до нескінченності доводити в судах свою правоту, але це лише відволікатиме від реальних справ, буде дезорієнтовувати киян і всіх розсудливих людей в нашій країні».

«Ми з «відкритим забралом» йдемо на вибори. Йдемо для того, щоб з року і рік зростав бюджет, щоб ставали кращими дороги, будувалися мости, щоб кожен киянин був соціально захищеним і забезпеченим. Врешті-решт, ми не хочемо, щоб директорів шкіл звільняли за те, що вони не вели предмет «косоплетіння для дівчат», - зауважив секретар Київради.