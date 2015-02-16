Генсек ООН стурбований продовженням боїв у Дебальцевому

"Генеральний секретар вітає початок припинення вогню на сході України згідно з домовленостями від 12 лютого в рамках пакету заходів з реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні прес-служби ООН, повідомляє РИА Новости.

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У той же час, наголошується в документі, "генеральний секретар серйозно стурбований повідомленнями про воєнні сутички, в тому числі в Дебальцевому, і знову закликає всі сторони дотримувати припинення вогню без яких-небудь винятків".