Генсек ООН стурбований продовженням боїв у Дебальцевому
07:16, 16 лютого 2015Політика
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Генсек ООН Пан Гі Мун вітає досягнення угоди про припинення вогню на Україні, але висловлює стурбованість у зв'язку з повідомленнями про воєнні сутички в Дебальцевому.
Пан Гі Мун / УНІАН
"Генеральний секретар вітає початок припинення вогню на сході України згідно з домовленостями від 12 лютого в рамках пакету заходів з реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні прес-служби ООН, повідомляє РИА Новости.
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У той же час, наголошується в документі, "генеральний секретар серйозно стурбований повідомленнями про воєнні сутички, в тому числі в Дебальцевому, і знову закликає всі сторони дотримувати припинення вогню без яких-небудь винятків".
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