МЗС почав готувати звернення в ООН і ЄС про розгортання миротворчої місії на Донбасі

Як повідомили в прес-службі Верховної Ради, про це заявив спікер парламенту Володимир Гройсман під час зустрічі з комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства і розширенню Йоханнесом Ханом.

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Володимир Гройсман також висловив думку, що рішення РНБО про звернення до ООН і Євросоюзу про розгортання на території Українимісії з підтримання миру і безпеки може стати ефективним засобом для досягнення миру.