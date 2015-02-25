Канада слідом за Британією направить до України військових фахівців

"США і Великобританія відправляють військових радників, щоб допомогти Україні в боротьбі проти сепаратистів, підтримуваних Москвою. Міністр оборони Канади Джейсон Кенні повідомив, що його країна, можливо, надійде таким же чином", - повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Toronto star.

При цьому міністр повідомив журналістам, що при такому розвитку подій канадські військові радники в Україні будуть перебувати поза зоною конфлікту.

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Однак, за даними газети, такі ж запевнення звучали минулої осені, коли 69 канадських спецназівців поїхали в Ірак в якості радників на допомогу курдським силам, а в підсумку виявилися на передовій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Великобританія направить в Україну військових фахівців. Вони допоможуть українській армії з підготовкою персоналу і логістикою, але будуть перебувати далеко від зони конфлікту.