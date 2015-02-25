Глава МЗС Литви закликав США допомогти Україні зі зброєю

Про це він сказав на зустрічі з головним радником президента США у справах Європи Чарльзом Купчаном, пише "Дзеркало тижня".

"Країна має право захищатися. Це не ескалація конфлікту, навпаки, бездіяльність Заходу несе Росії швидкий успіх військового сценарію. Ми не повинні самі сприяти реалізації цього сценарію", - зазначив міністр на зустрічі з головним радником президента США у справах Європи Чарльзом Купчаном

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Він підкреслив, що ситуація продовжує погіршуватися, а за агресію в Дебальцеве ніяких відповідних дій з боку Заходу не було.

"Мінські угоди як і раніше порушуються - це повинно мати ціну", - заявив в ході зустрічі Лінкявічюс.