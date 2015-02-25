Росії не вдасться поставити в Криму свого "кадирова" - представник Меджлісу

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджит Сулейманов.

"Сьогоднішня кримська влада намагається це зробити. Сьогодні, використовуючи колишніх членів Меджлісу, членство яких у Меджлісі ми призупинили, шляхом шантажу, тиску, влада хоче підігнати їх під себе, щоб створити з них такий собі загін кадировців. Але їм це не вдається зробити і не вдасться. Цей кордебалет в них не вийде, не дивлячись на тиск і залякування", - наголосив Сулейманов.

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Також він додав, що репресії як проти активістів кримськотатарського народу, так і пересічних корінних жителів півострова лише посилюються від початку анексії Криму: "Репресії не припиняються від березня 2014 року. Репресії у формі викрадень і вбивств активістів, масових обшуків, штрафів та арештів за участь в акціях протесту. Активістам забороняють в'їзд до Криму. Блокується робота кримськотатарських ЗМІ та громадських організацій. Першим випадком було викрадення та вбивство 3-го березня минулого року Решата Аметова. Серед останніх, арешти у лютому 2015 року за участь в акціях протесту, що відбулися рік тому».

Раніше УНІАН повідомляв, що від початку анексії Крим покинули 10 тисяч татар.