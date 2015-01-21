З початку анексії Крим покинули 10 тисяч татар
12:52, 21 січня 2015Суспільство
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За 10 місяців з початку анексії Криму Росією з півострова виїхали 10 тис. кримських татар.
REUTERS
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передають "Крим.Реалії".
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"Близько 20 тис. людей були змушені покинути Крим після його незаконної анексії, з них 9-10 тис. - кримські татари. Вони виїхали з півострова і розселилися по Україні. Влада, як і наш Меджліс, допомагають їм", - сказав він.
Рефат Чубаров зазначив, що велика кількість кримських татар проживає в Херсонській і Запорізькій областях, решта оселилися в західних областях України.
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