Люстраційний комітет подав позов до суду, щоб звільнити двох заступників Авакова

Про це повідомляє сайт Громадського люстраційного комітету.

"Наразі заступниками Міністра внутрішніх справ є Віталій Сакал та Василь Паскал, які незаконно перебувають на посадах, оскільки працювали сукупно більше одного року у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року і підпадають під «автоматичну» люстрацію. Більше того, Василя Паскала взагалі не мали права призначати на посаду, наказ про що був підписаний Прем’єр-міністром в грудні 2014, тобто коли вже діяв Закон «Про очищення влади»", - сказано в повідомленні Громадського люстраційного комітету.

Також наголошується, що люстраційний комітет неодноразово заявляв, що Віталій Сакал та Василь Паскал перебувають на своїх посадах незаконно, однак, ні МВС, ні прем'єр-міністр не відреагували на ці заяви. Тому Громадська рада з питань люстрації при Міністерстві юстиції України направила позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів України щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та неприйняття рішення про звільнення двох заступників Міністра внутрішніх справ.

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Громадський люстраційний комітет повідомляє також, що Василь Паскал від листопада 2011 року обіймав посаду заступника начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України – начальника ГУКР, а від січня 2012 року – начальника Департаменту карного розшуку МВС України. Цей департамент звинувачують у переслідуванні євромайданівців, в тому числі Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Самому Паскалу також приписують погрози притягнути до кримінальної відповідальності активістів, про які він публічно заявляв ще 15 грудня, і фабрикування доказів у справі Павлюченків.

В свою чергу Віталій Сакал також повинен бути звільнений, наголошують у комітеті, оскільки у період від 26 грудня 2008 року до 5 серпня 2011 року займав посаду заступника начальника ГУМВС України у Київській області – начальника головного слідчого управління.

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У Громадському люстраційному комітеті також зазначають, що на пряме запитання народних депутатів під час засідання Комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, чому він досі не звільнений, Віталій Сакал відповів, що його заяву про звільнення не підписують.

За словами секретаря Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України Максима Маньковского, призначення на посади заступників Міністра внутрішніх справ, які підпадають під дію люстраційного закону, є не тільки прямим порушенням законодавства, але й індикатором того, що очищення влади так і не стало лейтмотивом державної кадрової політики.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр юстиції Павло Петренко виключив призупинку процесу люстрації, незважаючи на зауваження Венеціанської комісії.