Порошенко зустрівся з Гонтаревою, Яценюком і Яресько - обговорюють обвал гривні

14:40, 25 лютого 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить нараду з головою Національного банку Валерією Гонтаревою, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром фінансів Наталією Яресько, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

УНИАН

«Зараз проводиться зустріч у президента за участі голови НБУ, прем'єра і глави Мінфіну. Проводиться чотиристороння зустріч», - повідомив представник прес-служби.

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За його інформацією, результат зустрічі передбачити складно, оскільки переговори продовжуються.

Також в прес-службі уточнили, що зустріч була запланована наперед, найімовірніше, за ініціативи президента.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр фінансів України Наталія Яресько залишили засідання уряду для зустрічі з президентом Петром Порошенком і головою Національного банку Валерією Гонтаревою з метою обговорення ситуації на валютному ринку.

Відкриваючи засідання уряду, прем'єр різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи сьогоднішнє рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів.

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