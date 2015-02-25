Порошенко зустрівся з Гонтаревою, Яценюком і Яресько - обговорюють обвал гривні

«Зараз проводиться зустріч у президента за участі голови НБУ, прем'єра і глави Мінфіну. Проводиться чотиристороння зустріч», - повідомив представник прес-служби.

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За його інформацією, результат зустрічі передбачити складно, оскільки переговори продовжуються.

Також в прес-службі уточнили, що зустріч була запланована наперед, найімовірніше, за ініціативи президента.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр фінансів України Наталія Яресько залишили засідання уряду для зустрічі з президентом Петром Порошенком і головою Національного банку Валерією Гонтаревою з метою обговорення ситуації на валютному ринку.

Відкриваючи засідання уряду, прем'єр різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи сьогоднішнє рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів.