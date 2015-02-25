"Нормандська четвірка" поки що не збирається зустрічатись в Астані – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання уряду.

"По-перше, зустріч потрібна для того, щоб досягти результату. Результатом мінської (зустрічі) став пакет, погоджений в Мінську. Для чого зустрічатися в Астані, не маючи чіткого розуміння і мети? Поки що це питання не планується", - сказав він.

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