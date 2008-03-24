Заступники Луценка не зацікавлені у розслідуванні загибелі Чорновола?

Народний рух України наполягатиме на відставці Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова НРУ, народний депутат України Борис ТАРАСЮК.

За його словами, однією з підстав для відставки О.МЕДВЕДЬКА є, зокрема, гальмування з розслідуванням загибелі В’ячеслава Чорновола.

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що «розкриття таємниці смерті В.Чорновола та його соратників має бути справою честі для Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Б.ТАРАСЮК знову висловив переконання, що йдеться «про політичне вбивство». За його словами, завтра, в 9-ту річницю загибелі голови Руху В.Чорновола, відбудеться пікетування Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати справу В.Чорновола, врахувавши всі обставини та покази свідків.

На прес-конференції голова слідчої комісії Народного руху України Микола СТЕПАНЕНКО зазначив, що розслідування справи зайшло в глухий кут, тому що «вихованці КУЧМИ і КРАВЧЕНКА залишаються на своїх посадах».

Він підкреслив, що «на сьогоднішній день близько 20 працівників Міністерства внутрішніх справ і прокуратури отримали підвищення у званні і знаходяться на впливових посадах, і це ті люди, які гальмували справу і впливали негативно на розслідування».

Як додав М.СТЕПАНЕНКО, «щонайменше троє заступників у ЛУЦЕНКА не зацікавлені у розслідуванні цієї справи». При цьому він не уточнив, про яких заступників йде мова.

Як повідомлялося, 25 березня 1999 року на трасі Бориспіль-Золотоноша трагічно загинув лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл.

Завтра, за словами Б.ТАРАСЮКА, передбачається панахида та покладання квітів до хреста на місті загибелі В.Чорновола, а також до могили В.Чорновола та до пам’ятника лідеру Руху на вул. Грушевського.