Гройсман закрив сьогоднішнє засідання Ради
14:25, 04 березня 2015Політика
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Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться завтра, 5 березня.
Гройсман закрив сьогоднішнє засідання Ради / УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закрив сьогоднішнє засідання ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться завтра, 5 березня, о 10.00.
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Перед закриттям засідання він нагадав депутатам, що 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького, який є автором музики до українського Державного гімну.
Спікер запропонував депутатам вшанувати цю дату виконанням гімну України.
Депутати разом, стоячи, заспівали гімн.
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