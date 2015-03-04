Гройсман закрив сьогоднішнє засідання Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закрив сьогоднішнє засідання ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться завтра, 5 березня, о 10.00.

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Перед закриттям засідання він нагадав депутатам, що 4 березня 2015 року виповнюється 200 років з дня народження Михайла Вербицького, який є автором музики до українського Державного гімну.

Спікер запропонував депутатам вшанувати цю дату виконанням гімну України.

Депутати разом, стоячи, заспівали гімн.