У Києві стартувало засідання суду щодо обрання запобіжного заходу судді Вовку

Як передає кореспондент УНІАН, суд не дозволив журналістам здійснювати фото- та відеозйомку перебігу засідання.

Суддя Вовк підозрюється в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна. Його дії кваліфікуються за ч.2 ст.375 КК України.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративне правопорушення відносно активістів Автомайдану і в інших справах. Запобіжний захід Царевич і Кицюку обиратиме Вінницький міський суд також сьогодні, 6 березня.