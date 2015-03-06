Луценко заявив, що тричі писав заяву про складання депутатських повноважень

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів

Він зазначив: «За ці три місяці (йдеться про термін роботи нинішнього парламенту - УНІАН) я вже тричі писав заяву про відставку. Чесно кажу. Бо дуже важко повертатися з фронту і бути в цьому залі». «Але кожен раз я рвав ту заяву, бо розумів, що також фронт», - наголосив Луценко.

При цьому сказав, що така заява була б дезертирством. Він зазначив, що «ми з колегами по коаліції, ми всі на українському фронті - в українському парламенті». «Бо фронтів є два - зовнішній, там де наші героїчні солдати і внутрішній, який має прорвати фронт корупції, фронт розгільдяйства, фронт радянськості, в тому числі в економіці. Я себе відчуваю тим солдатом, який не вичерпав свої патрони», - наголосив Луценко.

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При цьому підкреслив, що з травня в Україні «є висока ймовірність того, що може розпочатися план «Б» - повномасштабна війна і я розумію, що в України два місяці». За, його словами, і уряд, і парламент пропускають можливість змінити країну, підготувати її до повноцінного спротиву. «Я приходжу в парламент і бачу порядок денний, який, як мені здається, не відповідає на питання чи готуємось ми до війни».