Суд над суддями Кицюком і Царевич. Онлайн-трансляція

Сьогодні Вінницький суд має обрати запобіжний захід для одіозних суддів Печерського суду Віктора Кицюка та Оксани Царевич, пише ТСН.

Кицюк був слідчим суддею у справі проти Юлії Тимошенко.

Царевич виносила вироки автомайданівцям.

Генпрокурор Віктор Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про дачу згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Кицюка і двох інших суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка та Оксани Царевич.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня суддя Голосіївського районного суду Києва Оксана Мірошниченко відмовила у задоволенні клопотання Генерального прокурора про взяття під варту судді Печерського суду столиці Сергія Вовка.

4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Суддя Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення по цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.

Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що прийняли завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення щодо активістів Автомайдану та інших справах.

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