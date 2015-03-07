Суд над суддями Кицюком і Царевич. Онлайн-трансляція
4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Вовка, Кицюка та Царевич
Сьогодні Вінницький суд має обрати запобіжний захід для одіозних суддів Печерського суду Віктора Кицюка та Оксани Царевич, пише ТСН.
Кицюк був слідчим суддею у справі проти Юлії Тимошенко.
Царевич виносила вироки автомайданівцям.
Генпрокурор Віктор Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про дачу згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Кицюка і двох інших суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка та Оксани Царевич.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня суддя Голосіївського районного суду Києва Оксана Мірошниченко відмовила у задоволенні клопотання Генерального прокурора про взяття під варту судді Печерського суду столиці Сергія Вовка.
4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.
Суддя Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення по цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.
Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що прийняли завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення щодо активістів Автомайдану та інших справах.
Онлайн-трансляція судового засідання