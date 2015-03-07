Колишній генпрокурор РФ каже, що у замовника вбивства Лістьєва були покровителі в Кремлі

Як передає телеканал «Дождь», таку заяву зробив колишній генеральний прокурор Росії Юрій Скуратов в інтерв'ю «Росбалту», витяги з якого агентство опублікувало в суботу, 7 березня.

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За твердженням Скуратова, в 1990-ті роки слідчі встановили виконавців і замовників злочину, однак не змогли довести справу до кінця через втручання Кремля.

«Тоді в ситуацію втрутився Кремль, мене було знято з посади генпрокурора, а звинувачення так нікому і не висунуто», - повідомив Скуратов.

Він вважає, що і зараз у слідства є шанс розкрити злочин, якщо оперативники почнуть активну роботу і дадуть слідчим нову інформацію. Скуратов здивувався, чому розслідування не відновили після того, як генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст в інтерв'ю Rolling Stone розповів, що Лістьєва вбив бізнесмен Сергій Лісовський.

За словами Скуратова, головною версією вбивства у слідчих був переділ рекламного бізнесу на ТБ.

Телеведучого, першого генерального директора ОРТ Владислава Лістьєва було вбито 1 березня 1995 року в під'їзді власного будинку в Москві. Кілька злочинців зізнавалися у вбивстві журналіста, але потім відмовлялися від свідчень. У 2009 році справу було припинено.