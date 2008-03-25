Ющенко після Черновецького просить міряти 10 разів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від масових перевиборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є небезпека продовження ініціювання дострокових перевиборів: «ми всі чітко розуміємо з кого треба почати, але ми не всі розуміємо, коли потрібно зупинитися. Щоб це не трапився ланцюжок, який буде торкатися десятків обставин».

Президент вважає, що це може призвести до нівелювання результатів волевиявлення громадян. «Ми його підміняємо не законом, а політичною доцільністю. Склалась політична карта на тій чи іншій території не в угоду якійсь політичній силі нам потрібно робити переобрання місцевої влади і мера, бо він не того кольору носить прапор, бо він не читає статут тієї чи іншої політичної сили. Переконаний, що це є жовта карта цьому процесу», - підкреслив Президент.

Він зауважив, що ця дорога може призвести до політичної нестабільності в тому чи іншому регіоні. Він зауважив, що необхідно 10 разів відміряти, перш ніж приймати подібні рішення.