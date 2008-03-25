Бродський іде на вибори

Один з лідерів Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ має намір взяти участь у виборах до Київської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії вільних демократів.

“Я піду на вибори і захищатиму інтереси киян”,- сказав він.

М.БРОДСЬКИЙ вважає незаконним рішення Центральної виборчої комісії про позбавлення його повноважень депутата Київради V скликання.

“Вважаю, що рішення ЦВК – незаконне. Юлія ТИМОШЕНКО не призначала мене депутатом. Депутатом мене обрали кияни, і лише вони можуть вирішувати, чи гідний Михайло БРОДСЬКИЙ представляти їх інтереси в Київраді”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Центральна виборча комісія зареєструвала 14 депутатів Київської міської ради від Блоку Юлії Тимошенко замість депутатів, повноваження яких було припинено через перехід до інших фракцій.

Дострокові вибори Київського міського голови та Київської міської ради мають відбутися 25 травня.