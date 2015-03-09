Президент розповів про масштаби збитків у сфері промисловості і витрати на війну

"Україна живе в умовах війни, в умовах окупованої території. Ми повинні подивитися правді в очі. Близько 25% промислового потенціалу країни зупинено, 10% - фізично зруйновано. Витрати на оборону сьогодні становлять понад 90 млрд. При цьому країна знаходить сили, щоб це забезпечити. Поки йде війна, інвестиції в Україну не прийдуть, і людям треба говорити правду", - сказав президент Петро Порошенко в інтерв'ю Першому національному телеканалу, яке вийде на телебаченні в 22.00

Читайте такожПрезидент: спецслужби РФ постійно працюють над дестабілізацією УкраїниВін зазначив, що реформи не можуть бути швидкими і фактично їх проведення почалося після парламентських виборів. "Ми збудуємо іншу економіку, подолаємо корупцію. Причому подолання корупції - не тільки голосування за антикорупційне бюро або закони по боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище, конкретне ім'я людини, яка повинна сидіти у в'язниці", - сказав президент.

"Ми зможемо вижити, тільки якщо будемо об'єднані, причому не тільки уряд, парламент і президент, а весь народ", - заявив президент Петро Порошенко.