Президент має намір давати інтерв'ю щотижня

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко. "Країна потребує відвертої розмови і пояснень частіше, ніж влада це робить. Саме тому ми вирішили зробити серію ексклюзивних інтерв'ю президента українським ЗМІ. Почнемо з телеканалів", - зазначив Святослав Цеголко.

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У своєму інтерв'ю Першому національному телеканалу Петро Порошенко закликав вийти на регулярне спілкування зі ЗМІ і інших представників влади.