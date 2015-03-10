Президент має намір давати інтерв'ю щотижня
07:26, 10 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко має намір давати ексклюзивні інтерв'ю українським ЗМІ щотижня.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко. "Країна потребує відвертої розмови і пояснень частіше, ніж влада це робить. Саме тому ми вирішили зробити серію ексклюзивних інтерв'ю президента українським ЗМІ. Почнемо з телеканалів", - зазначив Святослав Цеголко.
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У своєму інтерв'ю Першому національному телеканалу Петро Порошенко закликав вийти на регулярне спілкування зі ЗМІ і інших представників влади.
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