Такі дані слідства сьогодні оголосили під час відкритого слухання в суді Лондона щодо справи Литвиненка. Як повідомляє The Guardian, головний підозрюваний у вбивстві російський депутат від ЛДПР і колишній працівник спецслужб Росії Андрій Луговий отримав оцінку -2, коли йому поставили питання: "Ви коли-небудь тримали в руках полоній?".

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Такий показник детектора свідчить про те, що Луговий збрехав, відповідаючи на запитання. Тест три роки тому проводив британський експерт Брюс Берджесс. Тоді він сказав підозрюваному у вбивстві, що він пройшов тест, хоча насправді це не так.

Також на слуханні в суді повідомили, що Луговий, відповідаючи на інші запитання під час тесту, міг використовувати так звані "контрзаходи", щоб обдурити детектор брехні. Він володіє цією технікою з часів роботи в спецслужбах. Її суть полягає в тому, щоб приховати імпульси, які свідчать про брехню. Цього можна досягти, якщо, приміром, рахувати від 100 до 1 чи думати про сексуальну сцену.