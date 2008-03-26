Довгий вважає, що Кличко хоче сховатися під спідницю Тимошенко

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ прогнозує, що правляча коаліція не висуне єдиного кандидата на посаду Київського міського голови.

Про це він заявив учора в ефірі програми «Re:акція» на “5 каналі”.

«Єдиного кандидата у наших опонентів нема і, скоріш за все, не буде, адже гідну конкуренцію Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ могла би скласти лише Юлія ТИМОШЕНКО», - вважає він.

«Решта кандидатів, включаючи найсильнішого з них, я маю на увазі, фізично, Віталія КЛИЧКА, замість того, щоб іти до виборців з конкретними пропозиціями, звітувати про свою діяльність в Київраді протягом останніх двох років, лише хочуть сховатися під спідницю лідерці БЮТ, і, використовуючи її рейтинг, отримати керівну посаду в місті Києві», - наголосив О.ДОВГИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

«Але в такий спосіб киян надурити не вийде. Мешканці столиці – самодостатні люди, які не будуть терпіти намісника, - зауважив секретар Київради. - Киянам потрібен місцевий лідер, який має свою програму і не дурить людей».

«Ми не боїмося іти до виборців, тому що ми їх не дурили, - наголосив секретар Київради. - У нас є конкретна програма розвитку столиці, яку ми можемо представити людям, а найголовніше - в нас є результати нашої роботи. Наше гасло було і залишається - з людьми і для людей».