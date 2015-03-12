Відома українська скульпторка виступила проти знесення пам'ятників Леніну

Таку думку висловила українська скульпторка Жанна Кадирова в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я, наприклад, категорично проти того, щоб зносити пам’ятники Леніну. В місті найцікавіше – це артефакти його історії. І ось так просто забути, що в нас був Радянський союз – це дивно. Треба переосмислювати минуле", - розповіла вона.

Читайте такожВ Одеській області шість пам'ятників Леніну перебувають під охороною держави - ОДАЯк пояснила скульпторка, в своєму новому проекті "Секонд-хенд" вона хотіла органічно й безконфліктно поєднати минуле і майбутнє, щоб у людей не викликало відторгнення: «якщо це радянське, то значить це погане».

"Вандальним способом ламати скульптури – від того краще нікому не стане. Хіба що тим, хто свою енергію випустив. Такі радикальні дії… мені як скульптору було шкода. Їх можна було акуратненько демонтувати, скласти, зробити парк", - сказала Кадирова.

Довідка. Жанна Кадирова - відома українська скульпторка і художниця, учасниця Венеційської бієнале, лауреат премії Малевича.