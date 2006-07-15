Кучма про перевибори, Єханурова і Мороза,

Кучма вважає, що Україні потрібна широка коаліція у складі Партії регіонів, "Нашої України", КПУ та СПУ

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україні необхідна широка коаліція у складі Партії регіонів, "Нашої України", КПУ та СПУ.

Сьогодні в Лівадії на міжнародній конференції "Ялтинської європейської стратегії" в інтерв`ю журналістам Л.КУЧМА назвав таку коаліцію "єдиним правильним і можливим виходом у нинішній ситуації", повідомляє “Українська правда”.

Л.КУЧМА негативно оцінив можливість перевиборів, назвавши їх "абсурдом".

У такій ситуації, переконаний екс-Президент, "регіони наберуть ще більше, з огляду на ситуацію в Україні".

"І що буде після виборів? Знову кинуть країну в існуючу ситуацію? Через небажання домовлятися, або бажання боротьби за владу і за портфелі все розвалювати?" – сказав він.

Л.КУЧМА також критично висловився щодо ролі Президента Віктора ЮЩЕНКА у сформованій ситуації, нагадавши журналістам, що вже майже 4 місяці пройшло після виборів, а результатів досі немає.

Л.КУЧМА відмовився коментувати можливу кандидатуру майбутнього прем`єра, відзначивши, що "некоректно давати поради", однак він переконаний, що "консенсус і компроміс досягти можна".

Разом з тим він дав негативну оцінку прем`єру Юрію ЄХАНУРОВУ. "Я що бачив ЄХАНУРОВА? Я його не бачив. Скільки він прем`єр-міністр? Він увесь час у тіні президента", - сказав Л.КУЧМА, додавши: "Він увесь час боїться образити Президента, якимсь словом або дією. А я хочу бачити діючий уряд і діючого прем`єра, що вирішує всі наші проблеми, у тому числі з Росією".

Відповідаючи на запитання про його ставлення до вчинку спікера парламенту Олександра МОРОЗА, зокрема на уточнююче запитання "Чи вставить МОРОЗ ЮЩЕНКУ?" Л.КУЧМА відповів: "Він уже це зробив".