Більшість українців підтримують поступки влади заради припинення війни - опитування

Про це свідчать результати дослідження, яке здійснила GfK Ukraine у лютому 2015 року.

Відповідаючи на питання «Скажіть, будь ласка, чи погодилися б ви, щоб українська влада пішла на поступки заради припинення війни на Донбасі?», третина респондентів у віці старше 16 років (32%) сказала, що владi потрібно йти на всі необхiднi поступки, щоб припинити кровопролиття.

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29% опитаних переконані, що переговори можливі, на окремі поступки можна піти, якщо це доцільно. 21% респондентів вважають, що влада не має йти на жодні поступки, а їй потрібно мобiлiзувати населення, домагатися допомоги Заходу i звільняти Донбас військовим шляхом. Одночасно 18% не змогли дати відповідь на це питання.

Щодо регіонального розподілу, то серед мешканців Києва та центрального регіону домінує думка, що переговори можливі, на окремi поступки можна пiти, якщо це доцільно (цей варіант обрали 44% киян та 36% представників центрального регіону). Варіант відповіді «Владi не потрiбно йти нi на якi поступки, а мобiлiзувати населення, домагатися допомоги Заходу i звiльняти Донбас вiйськовим шляхом» є найпоширенішим у північному та західному регіонах (42% та 34% відповідно). Одночасно мешканці Півдня та Сходу наполягають на тому, що владi потрiбно йти на всi необхiднi поступки, щоб припинити кровопролиття (44% та 54%).

Щодо поступок, на які слід піти українській владі, щоб припинити війну на Донбасі, 21% респондентів підтримують надання територіям, контрольованим ДНР i ЛНР, особливого статусу на певний період з частковим контролем з боку Києва (як зафіксовано в Мінських угодах). Другою та третю за популярністю відповідями є визнання російської мови другою державною на всій території України iз закріпленням цього в Конституції (12%) та відмова вiд наміру вступити в НАТО i закрiплення нейтральностi України в Конституцiї (11%).

Опитування проводилося GfK Ukraine протягом 2-15 лютого 2015 року методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Під час дослідження було опитано 1000 осіб віком від 16 років та старше в усіх областях України (включно з Києвом), окрім Автономної республіки Крим. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%.