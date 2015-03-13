Західні ЗМІ збилися з ніг у пошуках Путіна

Російський президент зник: не в буквальному сенсі, але його цілий тиждень не бачили на публіці. Західні спостерігачі коментують: Росія перетворилася на справжню диктатуру - коли диктатора немає біля керма, спливають ірраціональні страхи і ірраціональні надії. Путін повернув Захід не тільки до конфронтації з Росією в стилі холодної війни, але і до кремлінології тієї пори.

"Здоров'я глави держави - вкрай делікатна тема. Ще в радянські часи інформацію про самопочуття радянських лідерів оберігали немов державну таємницю, і Путін дотримується цієї традиції, постаючи на публіці тільки в образі сильного політика, який завжди здоровий і бадьорий", - цитує Die WeltИнопресса.

"Путін не з'являвся на публіці з моменту зустрічі та прес-конференції з італійським прем'єр-міністром Маттео Ренці 5 березня - тоді він виглядав здоровим", - пише кореспондент The Guardian.

"За 15 років перебування у владі Путін створив імідж енергійного лідера та активного спортсмена за допомогою численних фотосесій з оголеним торсом, а також піар-ходів, пов'язаних з бойовими мистецтвами, екзотичними тваринами, полюванням і риболовлею. Як і в радянські часи, періодичні побоювання з приводу здоров'я глави держави в Росії стали звичайними, не в останню чергу через секретність особистого життя Путіна", - вважає Алек Лун.

"Росіяни, в тому числі противники Путіна, стурбовані його тижневою відсутністю не менше, ніж діти, чий батько кудись забрів і кілька днів не повертається", - пише оглядач Bloomberg View Леонід Бершидський.

Що це, якщо не ознака того, що в колективній свідомості нації Путін став повномасштабним диктатором? Тільки диктатори приховують, що хворіють на грип або проводять зустрічі (які, за словами Пєскова, мали місце весь цей час).

Пора відкинути евфемізми, підсумовує автор: "Путін - диктатор, який править Росією, спираючись на страх і хитрість. Які б не були причини його відсутності, країна не може функціонувати, коли його немає біля керма. Спливають ірраціональні страхи. І ірраціональні надії - теж".

"До того часу, як буде опублікована ця редакційна стаття, Володимир Путін, можливо, вже з'явиться на російському телебаченні в доброму здоров'ї, щоб запевнити свій народ у тому, що він як і раніше господар Кремля", - пише The Times, ввічливо назвавши матеріал "Що сталося, Володимир?".

Швейцарська газета Neue Zuercher Zeitung з посиланням на видання Blick online ділиться неперевіреною звісткою, що "ймовірна коханка російського президента Володимира Путіна, 32-річна спортсменка Аліна Кабаєва народила дитину у приватній клініці Святої Анни у швейцарському Тічіно".

Ця клініка, як пише видання, користується популярністю серед VIP-персон зі всього світу. Дочка Сильвіо Берлусконі, приміром, народжувала саме тут. За повідомленнями радіо Тічино Radio RSI, Кабаєва заздалегідь зарезервувала собі дві палати. Кореспонденти Neue Zuercher Zeitung, які приїхали на місце подій, правда, не змогли знайти жодних доказів її перебування в пологовому будинку. Не дала коментарів з цього приводу і директор клініки Мікаела Пфюффер фон Альтисхофен, написавши, що "відповіді на подібні запити не відповідають прийнятій практиці клініки".