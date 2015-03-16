У Німеччині обіцяють ратифікувати Угоду про асоціацію з Україною 26 березня

Про це заявив голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт, з яким зустрівся президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Німеччини, повідомляє прес-служба президента.

Співрозмовники відзначили інтенсифікацію діалогу між Україною та Німеччиною.

"Символічно, що мій візит відбувається напередодні ратифікації німецьким Парламентом Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом", – сказав Президент Петро Порошенко.

Читайте такожМеркель: Європа не заспокоїться, доки Крим не буде повернуто УкраїніГолова Бундестагу також відзначив символічність та важливість ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС, яка відбудеться у Бундестазі 26 березня.

Також Петро Порошенко і Норберт Ламмерт обговорили фінансову і економічну співпрацю між Україною і Німеччиною, і підготовку до саміту «Східного партнерства» у Ризі, де Україна очікує на рішення щодо запровадження з боку ЄС безвізового режиму для своїх громадян.

крім того співрозмовники визнали неприпустимою поведінку двох німецьких парламентарів, які в порушення норм міжнародного права відвідали окуповані території на Донбасі, перетнувши кордон на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону, що було використано російською пропагандою.