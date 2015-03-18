Вшанувати пам'ять загиблих на Майдані можна, припинивши катування в міліції - Ягланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації програми реформ "План дій для України 2015-2017" за участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та іноземних дипломатів.

Ягланд наголосив, що слід "покінчити з жорстоким поводженням та безкарністю у тюрмах та в міліції".

За його словами, під час останнього візиту в Україну представників Комітету Ради Європи із запобігання катуванням було виявлено величезні зловживання, особливо здійснювані працівниками виправних колоній.

Читайте такожГенсек Ради Європи застеріг Україну від кумівстваЯгланд висловив занепокоєння з приводу фактів побиття людей та випадків сексуального насильства, поширених по всій країні. "Вони існують, і існують завдяки системі залякування, яка використовується для того, щоб підтримувати внутрішній порядок і дисципліну", - сказав генеральний секретар Ради Європи.

Він наголосив, що вшанувати пам'ять загиблих на Майдані можна шляхом демонстрації припинення катувань.